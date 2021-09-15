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    Мошенника из Узбекистана задержали в Павлодаре

    15 Сентября 2021, 16:06

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские оперативники установили 54 уголовных преступника, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Нур-Султане сотрудниками полиции города Аксу на одном из строящихся объектов задержан 43-летний разыскиваемый уголовный преступник, который скрывался с мая текущего года от пробационного контроля. На стройке мужчина подрабатывал каменщиком и совсем не ждал приезда павлодарских оперативников», - сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области Балгабай Капаров.

    Он рассказал, что разыскиваемого задержали и водворили в столичный следственный изолятор. Вместе с тем, в Павлодаре задержан 28-летний гражданин Республики Узбекистан, который у себя на родине разыскивался за совершение мошенничества.

    «После задержания мужчины полицейские сообщили коллегам УВД Ферганской области МВД Республики Узбекистан о задержании их беглеца», - добавил Балгабай Капаров.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Борьба с преступностью Узбекистан
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