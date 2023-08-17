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    Мошенник выманил у жительницы Туркестанской области крупную сумму денег за 12 соток земли

    17 Августа 2023, 12:16

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина выманил у жительницы Туркестанской области 900 тыс тенге за помощь в приобретение земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

    В Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, знакомый пообещал помочь с приобретением 12 соток земли и выманил около 900.000 тенге. Однако, спустя год, он так и не выполнил обещанного и не вернул деньги.

    Данный факт полицейские зарегистрировали по статье «Мошенничество». С целью установления подозреваемого следственно-оперативная группа из числа опытных полицейских провела необходимые мероприятия.

    На основе собранной информации, стражи порядка установили личность подозреваемого и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, полученные деньги мужчина потратил на собственные нужды.

    В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Туркестанская область Мошенничество полиция
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