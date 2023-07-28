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    Мошенник выманил 600 тысяч тенге у жительницы Семея

    28 Июля 2023, 15:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Мошенник выманил 600 тысяч тенге у жительницы Семея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управление полиции города Семея обратилась 43-летняя местная жительница, которая рассказала, что в конце января малознакомый мужчина, злоупотребляя доверием, выманил у нее 600 тысяч тенге. Не получив обещанного, она обратилась полицию.

    По словам потерпевшей, злоумышленник пообещал за вознаграждение помочь оказать содействие в получении диплома, но обещание не выполнил.

    «В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установлена личность злоумышленника, которым оказался 55-летний безработный мужчина. Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что денежные средства потратил на свои нужды», – сказал заместитель начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков.

    По факту мошенничества проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Борьба с преступностью Абайская область Семей
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