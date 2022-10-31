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    Мошенник расплачивался сувенирными купюрами в Темиртау

    31 Октября 2022, 22:10

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Аферист за товары и услуги расплачивался сувенирными купюрами в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Восточный отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратился 22-летний житель города. Он сообщил, что является индивидуальным предпринимателем и имеет в собственности магазин. Несколько дней назад торговую точку посетил покупатель, расплатившийся за приобретенный товар купюрой номиналом в 20 тысяч тенге. При этом продавец ничего необычного в ней не заметил. Обман выявился, когда предприниматель отвез выручку в одно из банковских учреждений. По данному факту началось досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 37-летнего жителя одного из сельских районов. Он дал признательные показания. В ходе следствия полицейские установили причастность афериста к двум аналогичным преступлениям. Злоумышленник расплатился сувенирной купюрой в 20 тысяч тенге за проезд на такси. Причем взамен фальшивки получил полноценные 18 тысяч тенге. В отношении мошенника суд выбрал меру пресечения в виде ареста», - сообщили в полиции.


    Карагандинская область Мошенничество
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