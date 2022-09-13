Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мошенник оформил три кредита на жителя Туркестанской области

    13 Сентября 2022, 15:34

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенник, обещая оформить водительские права, использовал документы потерпевшего, оформив на него три кредита в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Тулькубасский РОП обратился местный житель с заявлением о том, что стал жертвой мошенничества. По словам потерпевшего, месяц назад он познакомился с неизвестным, который заверил, что может быстро оформить водительское удостоверение. Доверившись, сельчанин отдал незнакомцу копию удостоверения личности и 250 тыс. тенге. Однако обещанных документов мужчина не получил, и никто не вернул ему деньги. Он обратился за помощью в полицию.

    Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, ранее судимого местного жителя. Выяснилось, что подозреваемый не только забрал деньги, но и по удостоверению личности оформил на имя потерпевшего сразу три кредита. Общая сумма причиненного ущерба составила около 3 млн тенге. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Туркестанская область Общество Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    Более 1 млн тенге выманил мошенник у акмолинки
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус