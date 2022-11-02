Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Мошенник обманул знакомую на 5 млн тенге под предлогом покупки авто в Туркестанской области

    2 Ноября 2022, 14:34

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Мужчина обещал знакомой купить авто по низкой цене и взял с нее 5 млн тенге, но потратил деньги на себя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    «В отдел полиции Сарыагашского района с заявлением обратилась местная жительница. Некий знакомый пообещал ей приобрести автомобиль в Астане по низкой цене и взял с нее 5 000 000 тенге. Однако потерпевшая так и не дождалась ни автомобиля, ни возврата денег. Дело зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество», - сообщили в полиции области.

    Полицейские установили жителя Шымкента. Он предоставил знакомой ложную информацию, а полученные деньги потратил на собственные нужды. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что в Абайской области мошенник обманул сельчан на 10 млн тенге. Он скупил 50 голов скота и обещал рассчитаться после реализации. Подозреваемый ездил по районам и закупал скот. Сельчанам денежные средства обещал выплатить в ближайшее время.
    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Мошенничество Туркестан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Аферист перевел 4 млн тенге на свой счет с помощью телефона в Мангистау
    Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области
    Кредиты на родственников и коллег оформляла аферистка в Туркестанской области
    Деньги из аппаратов по очистке воды крали двое костанайцев
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    Новости партнеров