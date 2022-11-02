Мошенник обманул сельчан на 10 млн тенге в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Серийного мошенника задержали в Абайской области. Сумма ущерба составила более 10 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Жители Абайской области стали жертвами мошенника, обманным путем он скупил 50 голов скота и обещал рассчитаться после реализации. Подозреваемый ездил по районам и закупал скот. Сельчанам денежные средства обещал выплатить в ближайшее время.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 27-летнего подозреваемого. Сумма ущерба составила более 10 млн тенге.

В настоящее время мошенник водворен в изолятор временного содержания. По всем фактам начато досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Фото: Polisia.kz.