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    Мошенник обманул на 3 млн тенге жителей Туркестана

    28 Июля 2022, 16:04

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенник обманул на 3 млн тенге жителей Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть управления полиции города Туркестана с заявлением обратился местный житель. По словам потерпевшего, малознакомый мужчина пообещал ему решить вопрос с земельным участком. Доверившись, горожанин передал ему более миллиона тенге. Однако, знакомый так и не оформил документов и не вернул деньги. После чего потерпевший обратился за помощью к полицейским.

    Факт стражи порядка зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, задержали подозреваемого в совершении мошенничества и доставили в управление полиции. Им является безработный житель Сауранского района. Как выяснилось, подозреваемый оказался причастен к 3 другим фактам преступлений. У каждого из потерпевших под разными предлогами он выманил от 400 тысяч до 600 тысяч тенге, нанеся ущерб около 3 млн тенге. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
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