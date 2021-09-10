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    12:46, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мошенник обманул на 15 млн тенге жителей Кентау

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали афериста, обманувшего граждан на 15 миллионов тенге, обещая квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент полиции.

    В дежурную часть ОП Кентау с заявлением о мошенничестве обратился один из жителей города. Как рассказал потерпевший, малознакомый человек обещал ему приобрести квартиру в Шымкенте. Затем потерпевший отдал 2,5 миллиона тенге, но обещанного жилья так и не дождался. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение суток установили подозреваемого. Им оказался житель Туркестана, безработный, ранее причастный к аналогичным фактам мошенничества. Следствием установлено, что подозреваемый с целью «легкой наживы» вошел в доверие к жителю Кентау и под предлогом помощи в приобретении квартиры завладел крупной суммой денег.

    Более того, выяснилось, что подозреваемый путем мошенничества выманил деньги у 13 местных жителей, также обещая им помочь приобрести жилье. Всего же аферист нанес материальный ущерб потерпевшим на сумму около 15 миллионов тенге.

    В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Общество для mail.ru Правоохранительные органы
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