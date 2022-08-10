Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Мошенник обещал трудоустроить в органы внутренних дел за 1,5 млн тенге

    10 Августа 2022 14:21

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области сотрудники полиции раскрыли очередное мошенничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    В Сарыагашское РОП обратился местный житель с заявлением о том, что стал жертвой афериста. По его словам, знакомый пообещал трудоустроить его в органы внутренних дел. За это он запросил 1,5 млн тенге. Однако мужчина так и не дождался ни работы, ни возврата денег. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого – им оказался нигде не работающий местный житель. Его доставили в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
    #Туркестанская область #Борьба с преступностью #Общество #Мошенничество #Трудоустройство #Туркестан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошеннические действия со стороны лабораторий не исключают в РК
    Кредиты на пенсионеров оформляла женщина в Алматы
    Продвинуть очередь на квартиру обещала мошенница жителям Тараза
    Мошенники звонили под видом министра коллегам главы МИИР, предлагая повышение по службе
    Популярное
    1 Назначен первый заместитель акима Жамбылской области
    2 Назначен первый заместитель прокурора Атырауской области
    3 Мужчина поймал упавшую с 10 этажа девочку в Нур-Султане
    4 Назначен начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области
    5 Досудебное расследование прекратили в отношении экс-начальника миграционной службы ДП Атырауской области