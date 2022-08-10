Мошенник обещал трудоустроить в органы внутренних дел за 1,5 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области сотрудники полиции раскрыли очередное мошенничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

В Сарыагашское РОП обратился местный житель с заявлением о том, что стал жертвой афериста. По его словам, знакомый пообещал трудоустроить его в органы внутренних дел. За это он запросил 1,5 млн тенге. Однако мужчина так и не дождался ни работы, ни возврата денег. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого – им оказался нигде не работающий местный житель. Его доставили в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.



