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    Мошенник обещал помочь оформить крупный кредит жителю Кентау

    3 Декабря 2021, 13:30

    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – Мошенник обещал помочь оформить крупный кредит жителю Кентау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции города Кентау с заявлением обратился местный житель. Со слов потерпевшего, некий знакомый обещал ему помощь в оформлении кредита на 20 млн тенге и свою услугу он оценил в 150 тысяч тенге.

    Не дождавшись обещанного кредита и возврата денег, мужчина обратился в полицию.

    Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску подозреваемого.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя города Кентау и доставили в отдел полиции.

    Следствием установлено, что, войдя в доверие и обещая помощь в получении кредита, аферист в течение месяца выманил у знакомого деньги, которые затем потратил на собственные нужды.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Мошенничество
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