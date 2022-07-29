Мошенник обещал алматинцам недорогие запчасти из РФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мошенник, обещавший запчасти из России, задержан в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Мошенник, 31-летний гражданин Т., брал с потенциальных клиентов денежные средства, под предлогом доставки с Российской Федерации недорогих автозапчастей.

«В отношении подозреваемого на сегодняшний день доказано десять аналогичных фактов, которые он совершил на территории нашего района. Сколько таких эпизодов по городу с его участием, установит следствие. Злоумышленник в порядке ст. 128 УПК РК задержан и взят под стражу. Его действия квалифицированы по ст. 190 ч.3 п.4 УК РК (Мошенничество)», – проинформировал начальник управления полиции Ауэзовского района департамента полиции г. Алматы Улан Абулхайыр.



