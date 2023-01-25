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    Мошенник из Костаная присвоил тонну конфет за миллион тенге

    25 Января 2023, 09:17

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В полицию обратился предприниматель из Караганды, который заплатил 1 млн тенге за 1 тонну конфет. Товар по договору должны были доставить по нужному адресу, но так и не привезли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как выяснили полицейские, предприниматель пострадал от рук мошенника, который разместил фейковое объявление о грузовых перевозках. Он обратился к нему для доставки товара. Мошенник товар с базы забрал, но до пункта назначения доставлять не стал.

    «Сразу после обращения пострадавшего мы начали проводить расследование, в ходе которого изучили детали дела и смогли установить автомобиль, который забирал товар со склада. 22-летний житель Костаная, разместив фейковое объявление о грузоперевозках, забрал товар и решил перепродать его третьему лицу. Начато досудебное расследование по статье 190 часть 2 «Мошенничество», - пояснил заместитель начальника управления Костаная Ербол Какенов.

    Полицейские смогли вернуть предпринимателю из 1 тонны конфет 800 кг, 200 кг мошенник успел уже реализовать.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Мошенничество Костанай
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