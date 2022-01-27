Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Мошенницы обманули жителей Шымкента на 400 млн тенге

    27 Января 2022, 13:09

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Шымкента задержали подозреваемых в совершении мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Осенью прошлого года в одном из магазинов города к местному жителю подошли три женщины и предложили заманчивую схему быстрого обогащения. Женщины убедили заявителя в том, что он должен получить кредит на сумму один миллион тенге: 300 тысяч взять себе, 700 тысяч отдать им. А кредит женщины якобы погасят сами. Однако, когда подошло время оплаты кредита, женщины перестали отвечать на звонки. И потерпевший обратился с заявлением в полицию. Полицейские опросили возможных свидетелей, просмотрели записи видеокамер в местах, где мошенницы могли искать себе новых жертв. Вскоре оперативникам удалось выйти на их след, установить личности женщин и взять их под стражу. Все трое оказались уроженками Туркестанской области.

    В ходе следствия выяснилось, что по одной и тоже схеме мошенницы обманули около 500 человек. Общий ущерб, нанесенный задержанными, составил порядка 400 миллионов тенге. «Были задержаны три гражданки по подозрению в причастности к этому преступлению. Они втерлись в доверие граждан и совершили несколько преступлений по одной схеме. Эти женщины признаны подозреваемыми и взяты под стражу», – отметил следователь Аль-Фарабийского РУП ДП города Шымкент Спандияр Зайнидин.

    Ведется досудебное расследование.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Борьба с преступностью МВД РК Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти на 8 млн тенге обманул акмолинцев «сахарный» мошенник
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в Павлодаре
    На 2,5 млн тенге обманула карагандинку мошенница, обещавшая представить собаку на престижную выставку
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз