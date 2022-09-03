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    Мошенницы обещали 15 млн тенге по сельхозпрограмме в Туркестанской области

    3 Сентября 2022, 18:52

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Мактааральский районный отдел полиции Туркестанской области обратились местные жители. По словам потерпевших женщин, некие знакомые убедили их, что окажут помощь в получении безвозмездных денег от Палаты предпринимателей по сельскохозяйственной программе в размере 15 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    Мошенницы получили от одной из женщин 940 тыс. тенге, от другой - 1,1 млн тенге. Около года потерпевшие ждали обещаний, которые не были выполнены. Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Как только поступило сообщение, стражи порядка приступили к оперативным мероприятиям. Полицейские Мактаральского РОП провели все необходимые работы для выяснения обстоятельств произошедшего. В результате сотрудниками полиции установлены личности подозреваемых. Ими оказались две безработные местные жительницы.

    Как выяснилось, подозреваемые совершили преступление с целью «легкой наживы». Деньги, которые они получили от потерпевших, потратили на собственные нужды. В настоящее время в отношении женщин проводится досудебное расследование.


    Автор:

    Алла Серикбаева

    Туркестанская область Борьба с преступностью Общество Мошенничество
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