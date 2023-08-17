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      Восточно-Казахстанская область

    Мошенницу отправили подметать парк в ВКО

    17 Августа 2023, 07:17

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жительница Восточно-Казахстанской области получила 300 часов общественных работ за свою находчивость и доверчивость граждан, передает МИА «Казинформ».

    В ВКО девушка получила 300 часов общественных работ за мошенничество.

    26-летняя девушка познакомилась с односельчанкой. Войдя в доверие, стала тесно общаться с «подругой» и в ходе разговора девушка рассказала, что прошла курсы по вождению автомобиля и не несколько раз провалила экзамены. На что «предприимчивая» подучетная предложила свою помощь, пообещав в ближайшее время сделать «права».

    Желание «помочь» привело его к 300 часам общественных работ. На сегодняшний день осужденная периодический отрабатывает назначенные часы, убирая парк Абая в с.Самарское в районе Самар.

    «Женщина поставлен на учет в службу пробации района Самар Восточно-Казахстанской области. Направлена в местный исполнительный орган для выполнения общественных работ. Ей разъяснены условия и порядок отбывания наказания. Однако, подучетная систематический срывает общественную работу и не выполняет работу. Сейчас направлены материалы по замене наказания на ограничение свободы», – прокомментировал старший инспектор службы пробации района Самар Марат Тюлюбергенев

    Автор:

    Артем Волков

    Восточно-Казахстанская область полиция
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