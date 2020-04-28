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    Мошенничество почти на 200 миллионов тенге: фиктивную лотерею проводили в Алматы

    28 Апреля 2020, 12:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы выявили факт организации заведомо безвыигрышной лотереи, проводимой в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента экономических расследований по городу комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

    «Группа лиц в период с 23 февраля по 23 апреля 2020 года под предлогом организации в социальных сетях розыгрыша (лотереи) ценных призов в виде четырех автомашин (2 седана и 2 джипа), однокомнатной квартиры в Алматы и бытовой техники, проводили фиктивную лотерею. Фактически таких призов в собственности организаторов лотереи не имелось. Для обмана и убеждения участников у частных лиц были арендованы 4 автомашины», - сообщили в департаменте экономических расследований по Алматы.

    С помощью рекламы в интернете мошенникам удалось реализовать более 20 тысяч лотерейных билетов по 9 900 тенге за одну единицу. При этом в приложение для генерации случайных чисел были заведомо внесены номера выигрышных билетов.

    В настоящее время в отношении ряда лиц начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 190 УК РК (мошенничество в группе лиц по предварительному сговору).

    Кроме того, организаторы лотерейной игры были привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения.

    Отметим, ранее в пресс-службе департамента полиции города сообщили о задержании известного певца Ернара Айдара за нарушение режима карантина. Он и еще 12 человек, собравшись в одном помещении, проводили розыгрыш. Причем вели прямую онлайн-трансляцию.

    Видео задержания организаторов лотереи опубликовано в Instagram департамента экономических расследований по Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Минфин РК МВД РК Общество
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