Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Мошенничество и растрату совершил экс-чиновник в Акмолинской области

    19 Июля 2023, 19:00

    АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ - На пять лет лишения свободы осужден районным судом Акмолинской области экс-руководитель отдела ЖКХ Аршалынского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Акмолинского областного суда, экс-руководитель отдела ЖКХ Аршалынского района А. предложил неким Ж. и Н. разобрать здание газораспределительной станции, которое находилась в собственности государства. При этом за разрешение запросил у них 12 миллионов тенге.

    «В качестве предоплаты он получил 4 млн тенге и выписал фиктивную справку о предоставлении права на разбор. Но позже А. предложил им вместо разбора взять объект в аренду и подписал с ними договор имущественного управления на 30 лет, потребовав за это еще денежные средства. Таким образом, А. совершил мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения - п.1, 2 ч.3 ст.190 УК», - проинформировали в суде.

    Кроме того, А. взял в долг у знакомого 11 млн тенге. Залогом к расплате стала генераторная установка, состоящая на балансе отдела ЖКХ. А это уже растрата - хищение вверенного имущества - п.2 ч.3 ст.189 УК РК. Материальный ущерб государству составил 1 млн 322 тысячи тенге.

    «Вина А. доказана показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами проверки и уточнениями показаний, протоколом выемки и осмотра документов, актом приема-передачи, протоколом осмотра, заключениями экспертов, аудиторским отчетом. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - наличие у него малолетних детей и отягчающие обстоятельства - совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим присягу государственного служащего», - пояснили в ведомстве.

    Приговором Аршалынского районного суда экс-чиновнику назначено пять лет лишения свободы. Он также лишен права занимать должности на государственной службе.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Суды
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенница в Астане торговала должностями акимов и директоров банка
    Россиянка обманывала женщин в Астане под видом привлекательного мужчины
    Новое приложение для кражи денег используют мошенники в Казахстане
    Дроппера, забиравшего деньги у пенсионеров, задержали в Астане
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау