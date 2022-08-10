Мошеннические действия со стороны лабораторий не исключают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблемы с лабораторными исследованиями продукции на внутреннем рынке назвал руководитель департамента методологии и нормирования РГП «Национальный центр аккредитации» Алмат Орынгалиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, причины недостоверных результатов испытаний связаны в основном с мошенническими действиями лабораторий, органов по сертификации в части выдачи документов по испытаниям, сертификации без проведения определенных процедур. То есть, намеренные действия, направленные на выдачу документа без проведения испытания, с целью получения вознаграждения при минимальных затратах

«Если вы откроете сайты объявлений, то увидите множество объявлений, связанных с предоставлением услуг по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента. И эти услуги предлагаются лицами, организациями, не прошедшими аккредитацию в установленном законодательством порядке. Наличие недобросовестных лабораторий, несомненно, влияет на работу остальных лабораторий, на их доход, планирование. К примеру, лаборатории отмечают, что испытания, минимальная стоимость которых составляет 25 тыс. тенге, исполняются некоторыми лабораториями за 12 тыс. или даже меньшую сумму. Тут уже однозначно понятно то, что испытания фиктивные», - пояснил Алмат Орынгалиулы.

Было отмечено, что в стоимость работ по испытаниям закладывается стоимость расходных материалов, реактивов, стандартных образцов, необходимых для проведения испытания.

«На сегодняшний день, встречается очень много случаев недостоверности результатов испытаний, которые выявляются только при детальном анализе данных или же при обнаружении на рынке несоответствующей продукции. То есть постфактум. Далее необходимо доказать нарушение. Начинается проведение анализа, процесса испытания. Начиная от приема заявки до выдачи протокола испытаний, где зачастую выявляются попутные нарушения, связанные со сроками испытаний, отбором образцов для испытания и другие», - добавил Алмат Орынгалиулы.



