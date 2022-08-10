Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Мошеннические действия со стороны лабораторий не исключают в РК

    10 Августа 2022 13:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблемы с лабораторными исследованиями продукции на внутреннем рынке назвал руководитель департамента методологии и нормирования РГП «Национальный центр аккредитации» Алмат Орынгалиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, причины недостоверных результатов испытаний связаны в основном с мошенническими действиями лабораторий, органов по сертификации в части выдачи документов по испытаниям, сертификации без проведения определенных процедур. То есть, намеренные действия, направленные на выдачу документа без проведения испытания, с целью получения вознаграждения при минимальных затратах

    «Если вы откроете сайты объявлений, то увидите множество объявлений, связанных с предоставлением услуг по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента. И эти услуги предлагаются лицами, организациями, не прошедшими аккредитацию в установленном законодательством порядке. Наличие недобросовестных лабораторий, несомненно, влияет на работу остальных лабораторий, на их доход, планирование. К примеру, лаборатории отмечают, что испытания, минимальная стоимость которых составляет 25 тыс. тенге, исполняются некоторыми лабораториями за 12 тыс. или даже меньшую сумму. Тут уже однозначно понятно то, что испытания фиктивные», - пояснил Алмат Орынгалиулы.

    Было отмечено, что в стоимость работ по испытаниям закладывается стоимость расходных материалов, реактивов, стандартных образцов, необходимых для проведения испытания.

    «На сегодняшний день, встречается очень много случаев недостоверности результатов испытаний, которые выявляются только при детальном анализе данных или же при обнаружении на рынке несоответствующей продукции. То есть постфактум. Далее необходимо доказать нарушение. Начинается проведение анализа, процесса испытания. Начиная от приема заявки до выдачи протокола испытаний, где зачастую выявляются попутные нарушения, связанные со сроками испытаний, отбором образцов для испытания и другие», - добавил Алмат Орынгалиулы.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанская продукция попадает в список «сомнительной» в странах-импортерах
    Кредиты на пенсионеров оформляла женщина в Алматы
    Продвинуть очередь на квартиру обещала мошенница жителям Тараза
    Мошенники звонили под видом министра коллегам главы МИИР, предлагая повышение по службе
    Популярное
    1 Может ли курс доллара превысить 500 тенге к осени – мнение эксперта
    2 Назначен первый заместитель акима Жамбылской области
    3 Назначен первый заместитель прокурора Атырауской области
    4 Мужчина поймал упавшую с 10 этажа девочку в Нур-Султане
    5 Назначен начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области