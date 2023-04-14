Мошенница за 4 млн тенге пообещала безвозмездный грант жительнице Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На 4 млн тенге обманула жительница Шымкента знакомую, пообещав безвозмездный грант. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

«В управление полиции Каратауского района с сообщением о мошенничестве обратилась местная жительница. Со слов потерпевшей, знакомая обещала ей помощь в получении безвозмездного гранта от государства для открытия своего бизнеса. Доверчивая гражданка за эту услугу отдала злоумышленнице 4 млн тенге. Однако спустя время последняя обещание не выполнила и деньги не вернула. Факт следователи зарегистрировали по статье 190 УК РК. В результате оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась безработная 31-летняя жительница города», - сообщили в полиции.

В настоящее время по факту проводится досудебное расследование.



