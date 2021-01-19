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    Мошенница в Семее «продала» квартиру приютившей ее семьи

    19 Января 2021, 22:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее осудили мошенницу, которая по фиктивным документам «продала» квартиру, принадлежавшую матери ее близкой подруги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской суд №2.

    В ведомстве сообщили, что осужденная испытывала острую нужду в жилье и деньгах, попросила помощи у своей близкой подруги, которая проживала в другом городе.

    «Она сразу же ей разрешила пожить на квартире у ее материи, которая лежала в больнице. Проживая там, мошенница нашла в шкафу документы на квартиру, тогда-то у нее возник преступный умысел. Осужденная позвонила своей знакомой и предложила купить у нее квартиру за 4,5 млн тенге, пояснив, что она купила коттедж и на его ремонт срочно требуются деньги, и та согласилась. В назначенный день осужденная пришла домой к покупателю с неустановленной женщиной, которая сыграла роль помощника нотариуса, показала ей составленные фиктивные договоры купли-продажи квартиры, и таким образом завладела деньгами в сумме 4,5 млн тенге», - пояснили в суде.

    В суде задержанная вину полностью признала и просила не лишать ее свободы, так как у нее малолетние дети. Но суд учел, что ранее она попадалась на 5 эпизодах мошенничества, и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Суды Жилье Судебный процесс Общество
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