Мошенница в Астане торговала должностями акимов и директоров банка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны вынесен приговор по делу о мошенничестве, связанном с продажей должностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Астаны.

Подсудимая под предлогом трудоустройства на должность акима г.Кентау за денежное вознаграждение в сумме 4 млн тенге получила от А. предоплату в сумме 650 тыс. тенге.

Кроме того, она получила денежные средства от М. в сумме 3,6 млн тенге, пообещав его трудоустроить на должность директора банка за 4 млн тенге.

В суде подсудимая свою вину в совершении уголовных правонарушений не признала полностью. Ее вина доказана показаниями потерпевших и свидетелей, скриншотами переписок, аудиосообщениями и другими материалами уголовного дела.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал добровольное частичное возмещение причиненного ущерба, наличие 3 малолетних детей.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Приговором суда женщина признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.3 п.1), 4) УК с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены полностью.

Приговор суда не вступил в законную силу.