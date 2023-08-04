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    Мошенница в Астане торговала должностями акимов и директоров банка

    4 Августа 2023, 17:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны вынесен приговор по делу о мошенничестве, связанном с продажей должностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Астаны.

    Подсудимая под предлогом трудоустройства на должность акима г.Кентау за денежное вознаграждение в сумме 4 млн тенге получила от А. предоплату в сумме 650 тыс. тенге.

    Кроме того, она получила денежные средства от М. в сумме 3,6 млн тенге, пообещав его трудоустроить на должность директора банка за 4 млн тенге.

    В суде подсудимая свою вину в совершении уголовных правонарушений не признала полностью. Ее вина доказана показаниями потерпевших и свидетелей, скриншотами переписок, аудиосообщениями и другими материалами уголовного дела.

    Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал добровольное частичное возмещение причиненного ущерба, наличие 3 малолетних детей.

    Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

    Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

    Приговором суда женщина признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.3 п.1), 4) УК с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

    Гражданские иски потерпевших удовлетворены полностью.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Суды
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