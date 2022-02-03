Мошенница предлагала казахстанцам бронирование мест в отеле Бурабая

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Задержана акмолинка, которая создала поддельную страницу известной курортной базы отдыха поселка Бурабай и предлагала отдыхающим свои услуги по бронированию мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 1 января в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района обратился житель Карагандинской области и сообщил о мошенничестве.

«Предварительно установлено, что в декабре прошлого года неизвестная в социальной сети Instagram, создав поддельную страницу известной курортной базы отдыха поселка Бурабай, предлагала услуги по бронированию мест в отеле. Таким образом, женщина обманным путем завладела денежными средствами потерпевшего в сумме 200 тысяч тенге», - поделились в ведомстве.

Заявитель перевел денежные средства на счет мошенницы посредством мобильного приложения банка второго уровня. Прибыв 31 декабря в отель поселка Бурабай, потерпевший узнал, что все это время он вел переговоры с неизвестным, использовавшим поддельную учетную запись.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлена подозреваемая, ею оказалась 21-летняя жительница поселка Бурабай.

По данному факту начато досудебное производство по ч. 1 ст. 190 УК «Мошенничество».