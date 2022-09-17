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    Мошенница похищала деньги через смартфоны попутчиков в такси в Жамбылской области

    17 Сентября 2022, 14:35

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемую в мошенничестве с банковскими мобильными приложениями задержали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Жамбылской области сообщили о новом способе мошенничества с помощью мобильных приложений известных банков.

    По информации ведомства, с заявлением о пропаже 48 тыс. тенге на банковском счету в центр оперативного управления управления полиции города Тараза обратился 20-летний житель.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, установлена и задержана 25-летняя жительница Жамбылского района.

    «Подозреваемой удалось похитить средства со счета мобильного банка потерпевшего во время поездки в машине. Когда молодой человек переводил деньги со счета, она увидела и запомнила секретный четырехзначный код приложения. После этого женщина попросила телефон якобы позвонить и перевела деньги на свой счет. Таким же образом задержанная перевела денежные средства в размере 100 тыс. тенге через телефон жителя города Шымкента», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

    Общая сумма ущерба составила 148 тыс. тенге. Подозреваемая полностью признала свою вину и водворена в изолятор временного содержания.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 части второй УК РК. Задержанной грозит наказание в виде штрафа в размере до 3 тыс. МРП, либо исправительных работ, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

    Фото: Fingramota.kz.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Мошенничество
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