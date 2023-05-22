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    Мошенница обманула студентов на 24 млн тенге в Талдыкоргане

    22 Мая 2023, 10:06

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На 24 млн тенге обманула студентов мошенница в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Талдыкоргане начался судебный процесс над 41-летней женщиной, обвиняемой в серии мошенничеств. В качестве потерпевших в материалам уголовного дела выступают 16 человек, основная часть из которых - студенты местных вузов в возрасте 20-23 лет.

    Задержание подозреваемой в мошенничестве женщины сотрудники Талдыкорганской городской полиции произвели в конце прошлого года, в отношении нее избрали меру пресечения «подписка о невыезде и надлежащем поведении». Согласно материалам расследования, причиненный потерпевшим ущерб по доказанным фактам составил более 24 млн тенге. Денежные либо товарные кредиты оформлялись через микрокредитные организации и банки второго уровня. Деяния подозреваемой квалифицированы по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Мошенничество Жетысуская область Талдыкорган
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