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    Мошенница обманула родственницу на 2,5 млн тенге в Туркестанской области

    24 Апреля 2023, 17:52

    ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские установили женщину, обманувшую родственницу на 2,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    В Шардаринский районный отдел полиции с заявлением обратилась жительница города Жетысая. По словам потерпевшей, некая родственница, войдя в доверие, заверила, что поможет получить безвозмездный кредит от государства и выманила свыше 2,5 млн тенге. Однако спустя год она так и не выполнила обещанного и не вернула деньги.

    С целью раскрытия преступления полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате в качестве подозреваемой была установлена ​​местная жительница.

    В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Мошенничество
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