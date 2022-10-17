Мошенница обманула актюбинца на миллион тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Мошенница обманула актюбинца на 950 тысяч тенге, пообещав оформить кредит по самой минимальной процентной ставке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

13 октября в городской отдел полиции поступило заявление от 23-летнего жителя Актобе. Он рассказал, что еще в августе познакомился с женщиной, которая выдала себя за менеджера кредитного отдела. Новая знакомая узнала, что заявитель хочет приобрести квартиру, сообщила, что может помочь оформить кредит на жилье по самой минимальной процентной ставке. Намекнув при этом, что за эту услугу необходимо заплатить.

Потерпевший поверил фактически незнакомому человеку и передал ей около 950 тысяч тенге. После оплаты женщина перестала выходить на связь. Несмотря на то, что пострадавший практически ничего не мог сообщить о злоумышленнице, сотрудники полиции установили личность подозреваемой, ею оказалась 33-летняя женщина.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество».



