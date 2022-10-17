Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Мошенница обманула актюбинца на миллион тенге

    17 Октября 2022, 20:27

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Мошенница обманула актюбинца на 950 тысяч тенге, пообещав оформить кредит по самой минимальной процентной ставке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    13 октября в городской отдел полиции поступило заявление от 23-летнего жителя Актобе. Он рассказал, что еще в августе познакомился с женщиной, которая выдала себя за менеджера кредитного отдела. Новая знакомая узнала, что заявитель хочет приобрести квартиру, сообщила, что может помочь оформить кредит на жилье по самой минимальной процентной ставке. Намекнув при этом, что за эту услугу необходимо заплатить.

    Потерпевший поверил фактически незнакомому человеку и передал ей около 950 тысяч тенге. После оплаты женщина перестала выходить на связь. Несмотря на то, что пострадавший практически ничего не мог сообщить о злоумышленнице, сотрудники полиции установили личность подозреваемой, ею оказалась 33-летняя женщина.

    По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество».
    Актюбинская область Борьба с преступностью Криминал Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жители Астаны отдали 45 млн тенге мошеннице в надежде получить госжилье
    Уличные мошенники орудуют в Алматы
    Опасный скриншот: петропавловцы предупреждают о новом виде мошенничества
    Почти $80 тысяч выманили у алматинки интернет-мошенники
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров