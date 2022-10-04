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    Мошенница обещала трудоустройство в нефтяной компании в Мангистауской области

    4 Октября 2022, 14:26

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистауская мошенница обещала трудоустройство в нефтяной компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Жители Актау и Тупкараганского района обратились в полицию в отношении женщины, пообещавшей им помочь с трудоустройством в нефтяной отрасли.

    Мошенница получила от каждого потерпевшего денежные средства в размере 350 тыс. тенге. Общая сумма ущерба составила 700 тыс. тенге. Сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемой.

    Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Фото: geoenergetics.ru

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Мангистауская область Мошенничество
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