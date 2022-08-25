Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Мошенница обещала дешевую путевку в Турцию жительнице Актау

    25 Августа 2022 14:06

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мошенница «продала» дешевую путевку в Турцию жительнице Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управление полиции города Актау с заявлением обратилась местная жительница пострадавшая от рук мошенницы. Злоумышленница, решив воспользоваться сезоном отпусков, обещая дешевую путевку в Турцию, выманила у потерпевшей 350 тыс. тенге. Сотрудниками криминальной полиции задержана 36-летняя гражданка.

    По факту начато досудебное производство по ч.1 ст.190 УК «Мошенничество». Иная информация в интересах следствия не разглашается.
    Борьба с преступностью Мангистауская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    В ДТП в Костанайской области погибли два человека
    Две школы «заминировали» в Алматинской области
    Туристы из Швейцарии заблудились по дороге к Аральскому морю
    Основателей очередной финпирамиды задержала полиция Алматы
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров