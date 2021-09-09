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    14:44, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мошенница на 29 млн тенге обманула 35 жителей Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские в Атырау задержали мошенницу, которая обманула 35 горожан на 29 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Атырау жительница города путем мошенничества присвоила деньги 35 человек. Она обещала родственникам и знакомым помочь купить квартиру в микрорайоне Нурсая по низкой цене. Часть потерпевших через приложение Kaspi.kz переводили на банковскую карту женщины деньги, а некоторые отдавали наличными. Мошенница оценивала стоимость своих услуг от 300 тысяч до 5 миллионов тенге. Таким образом она присвоила 29 млн 300 тыс. тенге. В настоящее время в отношении подозреваемой 32-летней гражданки в соответствии со ст. 190 УК РК проведены следственные действия, дело направлено в суд», - сообщает пресс-служба ДП области.


    Теги:
    для BELTA Атырауская область Атырау Борьба с преступностью Общество для mail.ru Правоохранительные органы
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