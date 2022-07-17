Мощный взрыв произошел в отеле в Сомали

МОГАДИШО. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - В результате подрыва заминированного автомобиля у популярного отеля «Нур Доб» в городе Джоухар штата Хиршабель на юге Сомали ранения получили несколько человек. Об этом агентству «Анадолу» сообщили представители местных властей, передает МИА «Казинформ».

Гостиницу часто посещают высокопоставленные чиновники из администрации Хиршабеля.

Как сообщается, среди пострадавших - министр здравоохранения штата.

Джоухар является административным центром штата Хиршабель и расположен в 90 километрах к северу от столицы страны - Могадишо.

Очевидцы инцидента сообщили, что взрыв затронул соседние здания. По их словам, это один из самых крупных инцидентов такого рода, имевших место в стране за последнее время.

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

Предполагается, что за терактом может стоять группировка «Аш-Шабаб», тесно связанная с «Аль-Каидой».

Фото: aa.com.tr