Мощный взрыв произошел в оружейном магазине в Бишкеке: есть пострадавшие

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В результате пожара в сервисном центре «Снежный Барс» на перекрестке Ахунбаева-Каралаева в Бишкеке погиб мужчина, есть пострадавшие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

«В результате ЧП погиб мужчина 1963 года рождения, еще трое пострадали, их личности устанавливаются», - сообщили в УВД.

«В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии нами были госпитализированы трое пострадавших с ожогами лица и верхних конечностей. Одна бригада скорой помощи осталась на месте, так как сотрудники МЧС вели поиски возможного четвертого пострадавшего. По всей видимости, это озвученный милицией погибший сотрудник магазина», - говорится в сообщении.