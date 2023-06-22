Мощный взрыв произошел в центре Парижа

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Мощный взрыв и пожар произошли в центре Парижа. Пострадали, по меньшей мере, 16 человек. Семь находятся в критическом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Инцидент произошел в пятом округе французской столицы, недалеко от Люксембургского сада и Пантеона.

Сообщается, что после взрыва, предположительно газа, на дорогу обрушился фасад пострадавшего здания. Жители близлежащих домов эвакуированы.

На место прибыли более двухсот пожарных, спасательные службы, а также мэр Парижа Анн Идальго.