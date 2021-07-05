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    Мощный взрыв произошел на Каспии, пожар ликвидирован

    5 Июля 2021, 14:05

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - 4 июля в азербайджанском секторе Каспийского моря произошел мощный взрыв, в настоящее время пожар полностью потушен, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство чрезвычайной ситуации Азербайджанской Республики.

    Как заявили в МЧС Азербайджана, причиной взрыва и пожара на Каспии, произошедшего вечером 4 июля т.г., стал вулкан. В ходе предварительного расследования ведомства, было установлено, что на объектах по добыче нефти и газа, другой промышленной и транспортной инфраструктуре в море не произошло никаких чрезвычайных происшествий.

    «Сегодня рано утром вертолеты авиаотряда МЧС провели разведывательные полеты. В результате был выявлен факт извержения грязевого вулкана на каменистом острове примерно в 30 км от берега в направлении Сальянского района. В настоящее время в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое горение. Вулкан не представляет опасности для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни людей», - говорится в заявлении МЧС.

    Как сообщается, специалисты Министерства экологии и природных ресурсов и Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана совместно с SOCAR проводят расследование взрыва в азербайджанском секторе Каспийского моря. Чтобы выяснить причину возгорания в море, сотрудники SOCAR были отправлены на корабле на место происшествия. По итогам мероприятия сообщено, что на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем компании, аварий не было и работа продолжается в штатном режиме.

    Помимо МЧС, в ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» также опровергли версию о взрыве на каком-либо из принадлежащих ему танкере.

    «В настоящее время вулкан не представляет угрозы для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни людей», - заверили в МЧС Азербайджана.

    В целом, как заявляет азербайджанская сторона, в результате извержения грязевых вулканов, связанных с нефтегазовыми месторождениями, в прошлом также наблюдались выбросы метана и других горючих газов.

    Отметим, что в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана сообщили, что чуть позднее в 04:02ч. (по времени Баку) 5 июля т.г. в Каспийском море произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3.2, очаг залегал на глубине 44 км.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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