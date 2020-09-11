Мощный взрыв прогремел на военном складе в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ – Мощный взрыв прогремел в иорданском городе Эз-Зарка сегодня рано утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на иорданское агентство Petra.

Государственный министр информации Иордании Амджад Адайле подтвердил, что взрыв произошел на складе, где хранятся боеприпасы с истекшим скором действия. Склад принадлежит вооруженным силам страны и находится в районе, где никто не проживает.

Согласно первоначальным результатам расследования, взрыв мог произойти по причине короткого замыкания.

Адайле также сообщил, что, по данным главного командования, пострадавших от взрыва на данный момент нет.