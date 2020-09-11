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    Мощный взрыв прогремел на военном складе в Иордании

    11 Сентября 2020, 11:09

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Мощный взрыв прогремел в иорданском городе Эз-Зарка сегодня рано утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на иорданское агентство Petra.

    Государственный министр информации Иордании Амджад Адайле подтвердил, что взрыв произошел на складе, где хранятся боеприпасы с истекшим скором действия. Склад принадлежит вооруженным силам страны и находится в районе, где никто не проживает.

    Согласно первоначальным результатам расследования, взрыв мог произойти по причине короткого замыкания.

    Адайле также сообщил, что, по данным главного командования, пострадавших от взрыва на данный момент нет.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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