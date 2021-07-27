Мощный взрыв прогремел на предприятии на западе Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Мощный взрыв прогремел на предприятии в районе Бюрриг города Леверкузен на западе Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Речь идет об инциденте на территории производственного кластера, где расположены различные объекты химической промышленности. По некоторым данным, - на одном из объектов компании Bayer, по другим - на предприятии Currenta или на нефтебазе. Авария могла произойти и на мусоросжигательном заводе.

О пострадавших пока сообщений не поступает. По словам очевидцев, с места происшествия поднимается столб черного дыма. Облако движется в направлении Буршайда и Лайхлингена.

В Бюрриг прибывают спасательные службы. Полиция Леверкузена призывает жителей не выходить из домов, держать окна и двери закрытыми.

По данным FOCUS Online, заблокированы несколько дорог, в том числе перекрыт участок автомагистрали в районе Леверкузена по направлению в Кельн.

Причины произошедшего устанавливаются.

В промышленном парке Chempark, на территории которого произошел взрыв, производится более 5 тысяч различных химикатов, в том числе, вещества для процессов азотирования и хлорирования, ароматические углеводороды, тонкие химикаты. В центре утилизации и переработки химически загрязненные опасные отходы перерабатываются.