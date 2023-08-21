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    12:39, 21 Август 2023 | GMT +6

    Мощный тропический шторм Хилари вызвал наводнения в Калифорнии

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    Фото: Pixabay
    РАНЧО-МИРАЖ. КАЗИНФОРМ - Тропический шторм Хилари, обрушившийся на мексиканский полуостров, где расположен мексиканский штат Нижняя Калифорния, вызвал мощные наводнения к востоку и западу от Лос-Анджелеса в воскресенье. В результате внезапных наводнений на полуострове в Мексике погиб один человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение на большей части территории Южной Калифорнии, при этом предупреждения о внезапных наводнениях действуют по меньшей мере до понедельника в регионе, где засуха является привычной особенностью климата.

    По словам синоптиков, в горных и пустынных районах может выпасть от 12 до 25 см дождя, столько, сколько в среднем за год выпадает в пустынях.

    Хилари стал первым тропическим штормом, обрушившимся на округ Лос-Анджелес с 1939 года, вызвав серьезное наводнение в горах Сан-Габриэль к востоку от города и прибрежных районах к северо-западу в округе Вентура.

    В округе Сан-Бернардино власти издали указ об эвакуации жителей ряда городов в горах и долинах. В видео, размещенных в социальных сетях, видны несущиеся потоки воды, грязи, камней и деревьев.

    В Райтвуде, штат Калифорния, примерно в 112 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса, дождь повалил деревья. Дальше на восток, в Оук-Глене — одном из пяти городов округа Сан-Бернардино - вода несла с собой камни, грязь и ветки деревьев.

    На западе, в более густонаселенном округе Вентура, за два часа выпало до 5 см дождя. В Палм-Спрингс, городе-курорте в пустыне в округе Риверсайд, примерно в 160 км к востоку от Лос-Анджелеса, выпало «большое количество осадков» в течение одного часа. Вскоре улицы города были затоплены.

    В 20:00 Метеорологическая служба сообщила, что шторм находился в 170 км к северо-западу от Сан-Диего, двигаясь на северо-запад со скоростью ветра 75 км в час.

    Сотни рейсов в Сан-Диего, Лас-Вегас и Лос-Анджелес были отменены. Школы были закрыты.

    Шторм Хилари обрушился на сушу ранее в воскресенье в северной части мексиканского полуострова Нижняя Калифорния, где около 1900 человек были эвакуированы в безопасные места.


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