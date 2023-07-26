Мощный тайфун Доксури обрушился на Филиппины

МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб в результате мощного тайфуна Доксури, который обрушился на север Филиппин в среду, принеся с собой сильный ветер и проливные дожди. В результате стихии тысячи людей остались без электричества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

Многие жители прибрежных деревень были эвакуированы в безопасные места до тайфуна, скорость ветра которого достигала 175 километров в час (108 миль в час). Тайфун, как ожидается, сохранит свою силу и обрушится на побережье прибрежных китайских провинций рано утром в пятницу.

В течение июля рекордно высокие температуры воздуха посеяли хаос по всему миру, вызвав лесные пожары в США и Средиземноморье. Ученые говорят, что глобальное потепление способствует возникновению сильных штормов.

На Филиппинах один человек утонул в провинции Ризал, сообщило национальное агентство по чрезвычайным ситуациям. По данным филиппинской береговой охраны, более 4000 пассажиров застряли в портах по всей стране после того, как перевозки были приостановлены.

Доксури станет вторым тайфуном, обрушившимся на материковую часть Китая менее чем за две недели после того, как тайфун Талим обрушился на провинцию Гуандун на юге Китая 17 июля.