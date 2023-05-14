Мощный шторм за последние 20 лет идет на побережье Бангладеш и Мьянмы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мощный циклон обрушился на побережье Бангладеш и Мьянмы после усиления, эквивалентного шторму пятой категории. Полмиллиона людей эвакуировано, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Циклон Мокко приносит проливные дожди и ветер со скоростью до 195 км/ч, что может привести к опасным наводнениям на суше вокруг Бенгальского залива. Штормовые нагоны высотой до четырех метров могут затопить деревни в низменных районах.

Есть опасения, что он может поразить крупнейший в мире лагерь беженцев Кокс-Базар, где проживает почти миллион человек.

Синоптики предупредили, что циклон Мокко может стать самым сильным штормом в Бангладеш почти за два десятилетия.

Около 500 000 человек были эвакуированы в более безопасные районы. Сообщается, что многие приюты, созданные в школах и монастырях в Кокс-Базаре, в настоящее время переполнены. Полиция в этом районе провела большую часть субботы, предупреждая людей укрываться и избегать пляжной зоны. Правительство также выпустило официальное предупреждение об оползнях, связанных с прогнозируемым сильным дождем на воскресенье.

Телекоммуникационная вышка в городе Ситтве в Мьянме была снесена сильным ветром при приближении циклона. На видео, размещенных в социальных сетях, также видно, как под проливным дождем в Янгоне сносятся крыши домов, а рекламные щиты летят со зданий. В Бангладеш также начались ураганные ветры, сопровождавшиеся проливными дождями.

Д-р М. М. Малик, метеоролог из государственного центра предупреждения о штормах в Дакке, сообщил Би-би-си, что циклон еще не обрушился на побережье, и ожидается, что это произойдет в 15:00 (09:00 по Гринвичу). Он сказал, что его диаметр составляет 520 км, а это значит, что переход займет некоторое время.

В ходе подготовки близлежащие аэропорты были закрыты, рыбакам было приказано приостановить свою работу, было создано 1500 убежищ.

Прогнозировалось, что циклон Мокко принесет проливной дождь, который может спровоцировать оползни — серьезную опасность для тех, кто проживает на склонах холмов.

Особую обеспокоенность вызывают многочисленные беженцы-рохинджа, живущие во временных домах в лагерях Кокс-Базар, и люди на западном побережье Мьянмы.

«Если циклон обрушится на район, где уже существует такая острая гуманитарная потребность, то это кошмарный сценарий, который затронет сотни тысяч уязвимых людей, чья способность справляться с ситуацией была и так серьезно подорвана последовательными кризисами», — сказал координатор ООН по гуманитарным вопросам AI Раманатан Балакришнан.



