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    Мощный пожар возле турецкого курорта взят под контроль

    28 Июня 2021, 14:53

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Мощный лесной пожар, вспыхнувший 27 июня недалеко от популярного курорта Мамрис в юго-западной провинции Мугла в Турции, удалось взять под контроль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на турецкий портал Hurriyet.

    «На данный момент пожар находится под контролем. Команды пожарных и спасатели продолжают работу по охлаждению с воздуха и земли в регионе», - заявил агентству Anadolu Орхан Тавлы, губернатор Муглы.

    Мощный пожар вспыхнул в лесном массиве недалеко от отелей и поселений в Ичмелере в районе Мармарис на Эгейском побережье по неизвестным причинам.

    Лесные рабочие и пожарные, а также шесть вертолетов, разбрызгиватели, бульдозеры и цистерны с водой боролись с огнем, который молниеносно распространился из-за ветра.

    Тавлы также сообщил, что лесной рабочий погиб во время тушения пожара. По данным Регионального управления лесного хозяйства, леснику было 38 лет.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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