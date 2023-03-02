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    Мощный пожар в Аргентине оставил полстраны без света

    2 Марта 2023, 19:07

    БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Более половины территории Аргентины осталась без электричества после пожара, охватившего национальную электросеть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    В темноту погрузились не только столица Буэнос-Айрес, но и другие крупные города, а также обширные районы сельской местности.

    Сообщается, что пожар начался в открытом поле, затронув важные линии электропередач в прибрежной зоне, и вывел из строя атомную электростанцию. Отключение электроэнергии произошло в разгар сильной жары и засухи в Аргентине. Поскольку в южноамериканской стране все еще идут летние месяцы, в некоторых частях страны температура постоянно превышает 35 градусов Цельсия.

    Жаркая погода в сочетании с отключением электроэнергии парализовали повседневную жизнь в некоторых регионах, привели к приостановке занятий в школах и закрытию предприятий. Многим жителям, пострадавшим от отключения электроэнергии, также приходится обходиться без кондиционера или холодильника. Больше всего пострадали крупные города: по оценкам, 150 000 человек все еще остаются без электричества в столичном районе Буэнос-Айреса.

    Министерство энергетики заявило, что уверено в скором восстановлении подачи электроэнергии.

    Отключения электроэнергии в стране не редкость. В 2019 году массовый сбой в электроснабжении оставил десятки миллионов людей в темноте не только в Аргентине, но и в соседнем Уругвае.

    В 2020 году сотни тысяч домов в Буэнос-Айресе также погрузились во тьму.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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