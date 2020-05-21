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    Мощный циклон ударил по побережью Индии и Бангладеш: эвакуированы около 2,5 млн человек

    21 Мая 2020, 07:41

    ЗАПАДНАЯ БЕНГАЛИЯ – ДАККА - КАЗИНФОРМ - Мощный циклон «Амфан» ударил по побережью Индии и Бангладеш. В условиях эпидемии коронавирусной инфекции с прибрежных территорий эвакуированы около 2,5 млн человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Мощный циклон «Амфан» ударил по побережью Индии и Бангладеш. Порыва ветра достигали 190 км/ч, в результате падения деревьев две женщины погибли в индийском штате Западная Бенгалия. В Бангладеш жертвой стихии стал поменьше мере один человек.

    В Индии с прибрежных территорий в глубь материка эвакуированы около 450 тыс. человек, в Бангладеш — свыше двух миллионов.

    В обеих странах эвакуацию пришлось проводить, соблюдая меры социального дистанцирования из-за распространения коронавирусной инфекции. Многие местные жители отказываются укрываться в убежищах, так как опасаются заражения.

    Азмат Улла, глава отделения Бангладеш Международной федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, говорит: «Эвакуация в таких условиях — большая проблема, для этого мы тесно сотрудничали с местными властями, которые предоставили нам несколько зданий, чтобы у нас была возможность соблюдать меры социального дистанцирования. Мы приложили к этому все усилия, наша главная задача — сохранить жизнь людей, мы сделали все, что было в наших силах».

    Самый мощный в Индии и Бангладеш за последние 20 лет прошел над столицей штата Западная Бенгалия Калькуттой, ветер валил деревья и столбы, что привело к отключению электричества. Циклон «Амфан» пришел со стороны Бенгальского залива, где стихия такой силы наблюдается впервые.

    Ранее сообщалось, что мощный циклон «Амфан», сформировавшийся в Бенгальском заливе, надвигается прямо на Индию и Бангладеш.

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    Происшествия Индия
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