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    Мощные грозы обрушились на юго-восток Европы

    20 Июля 2023, 22:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мощные грозы обрушились на юго-восток Европы и Балканские страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Сильный ураган принес в Сербию шквалистый ветер и проливные дожди. Некоторые районы города остались без электричества, а белградский аэропорт был временно закрыт.

    Метеорологи предупреждают, что погодная опасность сохранится в ближайшее время.

    Жертвами стихии в регионе стали не менее пяти человек — в Хорватии, Словении и Боснии-Герцеговине погибли из-за поваленных ветром деревьев. Десятки людей пострадали. Спасательные службы зарегистрировали сотни вызовов.

    В столице Хорватии Загребе обильные осадки стали причиной внезапного подъема уровня воды. Из-за непогоды было приостановлено движение городского транспорта, наблюдались перебои в подаче электроэнергии.

    В Словении десятки тысяч людей остались без электричества, туристы были эвакуированы из кемпингов, так как сильный ветер опрокинул их палатки. Наибольший ущерб был нанесен высокогорным лесам и власти призывают альпинистов держаться подальше от этих районов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Европа Мировые новости
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