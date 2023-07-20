Мощные грозы обрушились на юго-восток Европы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мощные грозы обрушились на юго-восток Европы и Балканские страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Сильный ураган принес в Сербию шквалистый ветер и проливные дожди. Некоторые районы города остались без электричества, а белградский аэропорт был временно закрыт.

Метеорологи предупреждают, что погодная опасность сохранится в ближайшее время.

Жертвами стихии в регионе стали не менее пяти человек — в Хорватии, Словении и Боснии-Герцеговине погибли из-за поваленных ветром деревьев. Десятки людей пострадали. Спасательные службы зарегистрировали сотни вызовов.

В столице Хорватии Загребе обильные осадки стали причиной внезапного подъема уровня воды. Из-за непогоды было приостановлено движение городского транспорта, наблюдались перебои в подаче электроэнергии.

В Словении десятки тысяч людей остались без электричества, туристы были эвакуированы из кемпингов, так как сильный ветер опрокинул их палатки. Наибольший ущерб был нанесен высокогорным лесам и власти призывают альпинистов держаться подальше от этих районов.