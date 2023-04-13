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    Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить до 12 млн тонн в год

    13 Апреля 2023, 16:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам развития города Шымкента и реализации поручений, данных им в рамках рабочей поездки в мегаполис 27 января текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    С участием руководителей центральных госорганов и акимата города рассмотрены меры по строительству жилья, автодорог, инженерной инфраструктуры индустриальных зон «Жұлдыз», «Бозарық» и «Тассай», реконструкции систем отопления и насосных станций, модернизации котельных, возведения объектов водоснабжения в населенном пункте «Сайрам» и магистрального канализационного коллектора «Тұран» вдоль Алматинской трассы.

    Кроме того, обсуждены вопросы расширения торгово-логистического центра в рамках создания южного регионального хаба и запуска новых промышленных предприятий по глубокой переработке нефтяного сырья вокруг НПЗ.


    Премьер-Министр подчеркнул, что Минэнерго нужно пересмотреть подходы к расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с увеличением его мощности с 6 млн тонн до 12 млн тонн в год вместо 9 млн тонн, как это планировалось ранее. При этом требуется синхронизировать эту работу со строительством новых перерабатывающих производств.

    «Нам не нужны полумеры. В этот проект будут вкладываться значительные средства, поэтому необходимо сразу делать увеличение мощности на 6 млн тонн в год. Спрос на ГСМ из года в год увеличивается. Экономика растет, население растет, предприятия наращивают свои обороты. Эти процессы нужно поддерживать, в том числе за счет увеличения производства ГСМ», — сказал Алихан Смаилов.

    На совещании также рассмотрены меры по открытию новых объектов культуры и образования, реализации кредитного жилья, увеличению доли местного содержания в закупках, газоснабжению жилого массива «Қайнарбұлақ», совершенствованию механизма предоставления земельных участков социально-предпринимательских корпораций для инвестпроектов и ряд других.


    «Госорганам совместно с акиматом города нужно принять все необходимые меры для своевременного и качественного исполнения данных поручений», — заключил Премьер-Министр.

    Напомним, Шымкентский НПЗ (ТОО «ПКОП») завершил планово-предупредительные работы раньше срока, 7 апреля.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Промышленность Нефть Шымкент
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