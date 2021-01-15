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    Мощное землетрясение в Индонезии: десятки погибших, сотни раненых

    15 Января 2021, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше трех десятков человек погибли на индонезийском острове Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Подземные толчки произошли после полуночи, люди уже спали, этим объясняется высокое количество пострадавших - пока известно о более, чем шестистах раненых.

    Сообщается, что окончательных списков жертв пока нет, власти собирают сведения о пропавших без вести.

    Поисковые работы под завалами домов продолжаются, спасатели используют тяжелую технику.

    Эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Мамуджу на западе острова Сулавеси.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Индонезия
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