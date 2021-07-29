Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Мощное землетрясение у берегов Аляски вызвало цунами

    29 Июля 2021, 17:26

    АНКОРИДЖ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 8,2, зафиксированное в среду у побережья американского штата Аляска, стало самым сильным с 1965 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Согласно сведениям Геологической службы США, в результате стихии наибольший ущерб был нанесен городу Анкоридж. Кроме того, землетрясение вызвало цунами, которое обрушилось на залив Аляска, западное побережье США и Гавайи.

    Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 789 км к северо-востоку от Анкориджа, в котором проживают около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 46,7 км. По данным службы, после землетрясения было зафиксировано около 28 афтершоков.

    После землетрясения национальный центр предупреждения о цунами США объявил об угрозе цунами. На данный момент угроза снята для прибрежных районов полуострова Аляска, Алеутских островов, южного побережья Аляски, а также для Гавайев и Гуама. Жителям опасных районов не рекомендуют возвращаться назад до тех пор, пока местные власти не объявят территории безопасными.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы
    Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
    Землетрясение произошло в 359 километрах от Алматы
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай