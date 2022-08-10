Морские пехотинцы на боевой технике преодолевают водные преграды на Каспии

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках занятий по боевой подготовке на Каспии механики-водители бригады морской пехоты провели тренировки по управлению бронетранспортерами на плаву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Перед заплывом на оборудованных учебных точках были проведены теоретические занятия по технике безопасности при преодолении водных преград. Также инструкторы разъяснили механикам-водителям порядок подготовки и проверки боевой техники, мероприятий по ее герметизации, действий спасательно-эвакуационной службы и организации связи.

«Военнослужащие отработали практические действия на тренажерах, выполнили нормативы на специализированных площадках, только после этого бойцы были допущены к заплыву на бронетранспортерах БТР-82А», – пояснил заместитель командира бригады по вооружению гвардии подполковник Аслан Нуржанов.

В настоящее время морские пехотинцы отрабатывают технику преодоления водных преград. Заплывы на боевых машинах проходят вдоль береговой линии на удалении 50 метров от берега. Протяженность водной трассы составляет 500 метров. Глубина на маршруте тренировок более двух метров. Особое внимание уделяется слаженным действиям экипажей при выполнении задач в критических ситуациях.

В маневрах по преодолению водных преград задействованы свыше 100 военнослужащих и более 20 единиц боевой и специальной техники. Безопасность занятий обеспечивают команда боевых пловцов, быстроходный катер и специальная эвакуационная техника. Занятия продлятся до 19 августа.





Фото : gov.kz