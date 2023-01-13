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    Морозы в Алматы продержатся еще неделю

    13 Января 2023, 16:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казгидромете представили прогноз погоды в Алматы на 14-20 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным синоптиков, в ближайшие дни в Алматы ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

    14 января в мегаполисе будет малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -21-23, днем 11-13 мороза.

    15 января также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью будет -20-22, днем 10-12 мороза.

    16 января: переменная облачность, без осадков. Температура ночью -16-18, днем 8-10 мороза.

    17-18 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -12-17, днем 8-13 мороза.

    19-20 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -12-17, днем 5-10 мороза.

    Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана в ближайшие три дня ожидается погода без осадков.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Погода
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