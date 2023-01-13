Морозы в Алматы продержатся еще неделю

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казгидромете представили прогноз погоды в Алматы на 14-20 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Алматы ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

14 января в мегаполисе будет малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -21-23, днем 11-13 мороза.

15 января также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью будет -20-22, днем 10-12 мороза.

16 января: переменная облачность, без осадков. Температура ночью -16-18, днем 8-10 мороза.

17-18 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -12-17, днем 8-13 мороза.

19-20 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -12-17, днем 5-10 мороза.

Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана в ближайшие три дня ожидается погода без осадков.



