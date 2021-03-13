Морозы, туман и гололед: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 13 марта в десяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

13 марта в Костанайской области местами ожидается туман, резкое понижение температуры воздуха от 10-15, местами 18 мороза до 20-25, местами 28 градусов мороза.

13 марта в Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель. Ветер северо-восточный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28 м/с. В Кызылорде 13 марта ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается гололед.

13-14 марта в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 13-15 марта местами ожидаются туман, гололед, метель. 13-15 марта местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, 13 и 14 марта порывы 23-28 м/с. В Таразе днем 13 марта ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 13-15 марта временами ожидаются туман, гололед. 13-14 марта ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В период 13 марта в Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха от 13-16 мороза до 25-30, местами 22 градуса мороза.

13-14 марта в Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 2-7, местами 10 градусов мороза до 20-25, местами 30, на юге области 15 градусов мороза. 13 марта ожидается на большей части снег, местами сильный снег.

13-14 марта в Туркестанской области ожидаются местами сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-восточный, сутки 13-14 марта местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем 13 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха от 16-21, местами 6-11 тепла, до 3-8 тепла, местами 0-5 мороза.

13 марта в Карагандинской области местами ожидается туман, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20, порывы 25 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 7-12, местами 16 мороза до 22-27 местами 30 мороза.

13 марта в Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха от 10-15, местами 7 мороза до 22-27 местами 30 градусов мороза.

13 марта в Актюбинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха от 15-20 до 22-27, местами 30 градусов мороза.