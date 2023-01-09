Морозы сохранятся в ближайшие три дня на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 10-12 января 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Северный антициклон, наполненый холодным арктическим воздухом, продолжает свое движение по территории Казахстана, смещаясь к южным регионам республики. В такой ситуации сильные морозы сохраняются на большей части страны. В горных районах юга и юга-востока ожидается выпадение сильного снега. Температура воздуха на западе ночью 27-35, днем 15-25 мороза, на юго-западе республики ночью 12-23, днем 5-15 мороза, на северо-западе и севере ночью повышение от 32-40 до 20-30 мороза, днем от 27-35 до 13-22 мороза, в центре основной фон ночью 35-40, на юге региона 25-30 мороза, днем повышение от 20-30 до 15-26 мороза, на востоке ожидается понижение температуры воздуха ночью от 20-33 до 30-43 мороза, днем от 15-23 до 23-33 мороза, на юге, юго-востоке понижение температуры воздуха ночью от 10-20 до 20-31 мороза, днем от 8-16 до 12-23 мороза.



